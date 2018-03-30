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Şike Davası'nın Firari FETÖ'cü Hakimi Hikmet Şen Yakalandı

ŞİKE DAVASI'NIN FİRARİ FETÖ'CÜ HAKİMİ HİKMET ŞEN YAKALANDI

Bursa'da FETÖ lehine faaliyetlerine devam eden örgütün gaybubet evlerine yönelik baskın yapıldı. Baskında Şike Davası'nın firarı hakimi Hikmet Şen yakalandı.

Tarih : 30 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Şike Davası'nın Firari Fetö'cü Hakimi Hikmet Şen Yakalandı(6/10)2

Bursa'da, FETÖ/PDY üyelerinin gizlenmek için kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan evlere düzenlenen operasyonda, 'futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen, sahte kimlikle yakalandı. Operasyon kapsamında, 14'ü firari 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya'da örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan evleri tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip,14'ü firari 20 kişiyi gözaltına aldı.

BİR ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNE KİMLİK GÖSTERMEK İSTEMEDİ

Operasyonda 1 şüpheli, polis ekiplerine kimlik göstermek istemedi. Kimliğin sahte olduğunu anlayan ekipler, şüphelinin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakkında aranma ve yakalama kararı bulunan, futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen olduğunu belirledi.

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda; 5 sahte kimlik, 30 cep telefonu, 13 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flash bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hikmet Şen ile 19 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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