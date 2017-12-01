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Şike Davasının Hakimi, 2014'ten Beri Kullandığı ByLock'ta 700 Kez Mesaj Yollamış

ŞİKE DAVASININ HAKİMİ, 2014'TEN BERİ KULLANDIĞI BYLOCK'TA 700 KEZ MESAJ YOLLAMIŞ

Şike davasına bakan mahkemenin firari hakimi Seyfettin Mermerci'nin, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u 2014'ten beri kullandığı, 700 kez mesaj attığı ortaya çıktı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Şike Davasının Hakimi, 2014'ten Beri Kullandığı Bylock'ta 700 Kez Mesaj Yollamış(10/10)6

Futbolda şike davasına bakan mahkemenin üyesi firari durumdaki eski hakim Seyfettin Mermerci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme ağı "ByLock"a 549 kez giriş yaptığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında firarilerin de bulunduğu FETÖ üyesi eski hakim ve savcıların 2015 ve 2016'daki "ByLock" kullanımlarının detaylarına ulaşıldı.

2014'TEN BERİ 700'E YAKIN MESAJ GÖNDERMİŞ

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan ve futbolda şike davasına bakan mahkemenin üyesi eski hakim Mermerci, 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren programı kullanmaya başladı.

Firari Mermerci, 549 kez giriş yaptığı "ByLock"tan 764 mesaj aldı, 692 ileti gönderdi.

Programa "umut3400" kullanıcı adıyla giriş yapan Mermerci, şifre olarak da "umut34"ü kullandı.

AÇIĞA ALINDIKTAN SONRA: ÜMİTVARIZ, KOŞUDAN SONRA DA KOŞAN ATLARIZ

FETÖ mensuplarıyla "ByLock" aracılığıyla görüşmeler yapan Mermerci, diğer kullanıcılar tarafından "seyf" ve "yeniler" ismiyle kaydedildi.

Dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) 2015 yılında açığa alınan 49 hakim ve savcının da arasında yer alan Mermerci'ye, diğer eski hakim ve savcılarla birlikte gönderilen grup mesajlarına ulaşıldı.

Mermerci'nin, açığa alındıktan kısa bir süre sonra program aracılığıyla gönderdiği bir mesajda, "Süreç daralıyor. Ümitvarız, koşudan sonra da koşan atlarız." ifadelerini kullandığı belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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