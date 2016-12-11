Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

Şikede Kumpas iddianamesi kabul edildi

ŞİKEDE KUMPAS İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe başta olmak üzere Türk futboluna kurulan kumpas davasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:43
Puan Ver : Şikede Kumpas İddianamesi Kabul Edildi(6/10)8


23. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı incelemenin ardından iddianameyi kabul etti. İddianamede, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, fenerbahçe asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktör Yılmaz Vural ile Emanuel Emenike ve Gökçek Vederson'un da aralarında yer aldığı 76 kişi ise mağdur-müşteki konumunda.








Etiketler: Şikede  Kumpas  İddianamesi  Kabul  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER