ŞİKEDE KUMPAS İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
Fenerbahçe başta olmak üzere Türk futboluna kurulan kumpas davasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
23. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı incelemenin ardından iddianameyi kabul etti. İddianamede, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, fenerbahçe asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktör Yılmaz Vural ile Emanuel Emenike ve Gökçek Vederson'un da aralarında yer aldığı 76 kişi ise mağdur-müşteki konumunda.
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