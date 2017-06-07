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sıla-ahmet kural aşkının fotoğrafı

SILA-AHMET KURAL AŞKININ FOTOĞRAFI

TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programında, Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu aşkının ilk görüntüsü yayımlandı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:55
Puan Ver : Sıla-Ahmet Kural Aşkının Fotoğrafı(7/10)6


Geçtiğimiz ay magazin kulislerinde konuşulmaya başlayan Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu aşkı şimdiye kadar bir fotoğrafla resmileşmemişti. Merakla beklenen o kare, TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında ortaya çıktı.



Canlı yayınlanan programda, 34 yaşındaki ünlü oyuncunun, 36 yaşındaki güzel şarkıcı ile birliktelik yaşadığını kabul ettiği belirtildi.



Bodrum'da bir mekanda baş başa yemek yediği iddia edilen ikili, haklarında çıkan aşk haberleri hakkına açıklama yapmamıştı.





 



kaynak:milliyet



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sıla-Ahmet  Kural  Aşkının  Fotoğrafı    haber

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