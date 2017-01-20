El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!
Survivor 2017 Başlıyor: Kadroda Sürpriz İsimler Var
İtalya'da 2 Saatin Ardından İyi Haber Geldi
Livermore'un Yeni Takımı West Bromwich
Şener Şen: 'bu Halde Nasıl Tanıdınız?'
Thy, Gine'ye Sefer Başlatacak
İnsanlık Ölmemiş Dedirten Haber İzmir'den Geldi!
Türk Telekom 4.5G İnternet Servisi Çöktü!
Konya'da Camide Çatı Çöktü... Yaralılar Var
Başbakan Yıldırım'dan Karne Esprisi
Advocaat: Elimizde Mehmet Ekici Gibisi Yok
Adana'da Bylocktan İlk Karar: 7.5 Yıl Hapis
Lüks Araç Satışları Ötv Artışıyla Frene Bastı
Farenjit Sorunu Olanlar Sofranızdan Uzak Tutun!

silah arkadaşı şehit eşini son yolculuğuna uğurladı

SİLAH ARKADAŞI ŞEHİT EŞİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dicle Üniversitesi yerleşkesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Furkan Demir'in cenazesi, törenle memleketine gönderildi

Tarih : 20 Ocak 2017, 10:45
Puan Ver : Silah Arkadaşı Şehit Eşini Son Yolculuğuna Uğurladı(5/10)7


Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.



Şehidin polis eşi Kübra Demir, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı. Törenin ardından Kübra Demir de şehidin naaşının konulduğu cenaze aracına bindi.



Şehidin 2 kız kardeşinin de polis üniformasıyla katıldığı törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e uğurlandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Silah  Arkadaşı  Şehit  Eşini  Son  Yolculuğuna  Uğurladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER