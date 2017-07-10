Rekabet Kurumu, bir dizi şirketin birleşme-satınalam işlemine onay verdi. Devrine onay çıkan firmalardan biri de Yavaşçalar Av Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ isimli şirket oldu. Sarsılmaz Mühimmat, Balıkesir'de kurulu Yavaşçalar'ı satın aldı. Sahibi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan Yavaşçalar, TMSF denetiminde bulunuyor.

ŞİRKET TMSF BÜNYESİNDE

Balıkesir'de bulunan Yavaşçalar A.Ş.'nin temeli 1956 yılında atıldı. Şirketin sahibi İsmail Yavaşça, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alındı. 6 ay kadar tutuklu kalan Yavaşça, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yavaşça ailesinin iki şirketi için de kayyum atanması kararı verildi. Hali hazırda Yavaşçalar Av Spor Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş ile Yavaşçalar Av Fişek Tic. ve San. A.Ş TMSF bünyesinde bulunuyor.

Konuya yakın bir kaynak, ilgili Kanun Hükmünde Kararname'nin, TMSF bünyesindeki şirketlerin satışına olanak verdiğini aktardı.

TEMELİ 137 YIL ÖNCE ATILDI

Temeli 1880'de atılan Sarsılmaz ise, sitesinde yer alan bilgiye göre TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tek özel tedarikçisi konumunda.

Kaynak: haberinburada