SİLAHLA SAHAYA GİREN BAŞKANA AĞIR FATURA ÇIKTI
Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK - AEK maçında sahaya silahla giren PAOK Başkanı Savvidis'i 3 yıl sahalardan men etti.
Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Liginde oynanan PAOK - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı.
HAKEMİ TEHDİT ETMİŞTİ
Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.
Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.
Kaynak: haberinburada
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