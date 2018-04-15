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Silahla taksi durağını basan eski kahya dehşet saçtı: 2 yaralı

SİLAHLA TAKSİ DURAĞINI BASAN ESKİ KAHYA DEHŞET SAÇTI: 2 YARALI

Sarıyer'de kavgalı olduğu taksi durağına gelen eski kahya etrafa kurşun yağdırarak 2 kişiyi yaraladı. Kurşunlar çevredeki dükkan ve araçlara da isabet ederken kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Tarih : 15 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Silahla Taksi Durağını Basan Eski Kahya Dehşet Saçtı: 2 Yaralı(10/10)6

Sarıyer, Maslak' ta bulunan bir taksi durağındaki taksiciler ve durağın eski kahyası arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Kahya iki taksiciyi yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli olay esnasında yakında olan bir polis tarafından gözaltına alındı.

TAKSİ DURAĞINA GELEN ESKİ KAHYA 2 KİŞİYİ VURDU

Taksi durağında çalışanlarla arasında husumet olduğu iddia edilen durağın eski kahyası Ahmet B. akşam saatlerinde durağa geldi. Durak içinde bir süre sonra tartışma yaşandı. Ahmet B. yanında getirdiği silahı ateşledi. Durakta bulunan Muzaffer K. ve Mehmet T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIRKEN, KAHYA GÖZALTINA ALINDI

Dışarıda devam eden arbedeyi gören bir polis memuru ve çevredekiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki silahı aldı. Şüpheli Ahmet B. polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralılar, Muzaffer K. ve Mehmet T. yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ÇEVREDEKİ DÜKKAN VE ARABALARA KURŞUN GELDİ

Öte yandan olay esnasında çevrede bulunan bazı dükkanlar ve araçlar da kurşunların hedefi oldu. Kurşun isabet eden terzi dükkanının sahibi Recep Yarlıhan, "Nasıl olduğunu ben kendim görmedim. Çocuklar buradaydı, müşteri varmış içeride. Damatla oğlum orada ayakta duruyorlarmış, orada münakaşa edenler kimdi bilmiyorum oradan bir kuşun geliyor işte kimdir bilmiyoruz" diye olayı anlattı.

Terzi dükkanında çalışan bir kişi ise, "İki tane müşteri vardı onlarla ilgilenince birden cam patlayınca panikle kendimizi yere attık, camı deldi. Allaha şükür bize bir şey olmadı" dedi. Aracı kurşunlanan bir kişi ise, "Yatıyorduk evde, kavga var dediler. Geldik baktık aracımız kurşunlanmış. Bir şey bildiğimiz yok polislere söyledik bekle dediler. Bakalım bekliyoruz nereye kadar bekleyeceğiz" dedi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Taksi durağında yaşanan olay caddenin karşısında bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durak içinde yaşanan tartışma görülüyor. Daha sonra yumruklaşmayla devam eden kavgada durak önünde şüpheli Ahmet B. silahını ateşliyor. Karşı dükkandan çıkan polis memuru ve duraktakiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki, silahı alıyor. Ahmet B. daha sonra polisler tarafından gözaltına alınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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