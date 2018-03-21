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Sıla'ya Açıkça Soruldu: Göğüslerinde Silikon Var Mı
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Sıla'ya açıkça soruldu: Göğüslerinde silikon var mı

SILA'YA AÇIKÇA SORULDU: GÖĞÜSLERİNDE SİLİKON VAR MI

Göğüslerine silikon taktırdığı haberleri ile gündeme gelen şarkıcı Sıla, katıldığı ödül töreni sonrası "Estetik yok" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

Tarih : 21 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Sıla'ya Açıkça Soruldu: Göğüslerinde Silikon Var Mı(9/10)5

Sıla, önceki gün katıldığı ödül töreninde hakkında çıkan haberlere de cevap verdi. Okan Üniversitesi'nin düzenlediği 'Okan'da Yılın En'leri 2017 Ödülleri'nin töreni önceki gün gerçekleştirildi. 18 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

SİLİKON TAKTIRDIĞI İDDİASINI YALANLADI

Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra, adı Can Yantır'la aşk iddialarına karışan Sıla'nın son günlerde silikon taktırdığı da konuşulmuştu. Sıla iddialara son noktayı koydu ve "Aşk da, estetik de yok" şeklinde konuştu.

"İŞİMİZİ DAHA İYİ YAPARSAK..."

'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Sıla, "İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek" şeklinde konuştu.

İşte şarkıcı Sıla'nın son hali;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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