Son Dakika! İran Askeri Sınırda Türk Vatandaşını Vurdu
Kudüslü Alimler'den Mescid-İ Aksa'ya Girme Çağrısı
Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü
Polisin 'tarzan Sabri' İmtihanı! Nerede Oturuyorsun? Sorusuna Ağaçta Oturuyorum Dedi
Emniyetten Operasyon! 4 Bin 20 Adrese Baskın Yapıldı
Majyaksız Yakalanan Tuba Ünsal'ı Görenler Tanımakta Güçlük Çekti
Fed'in Faiz Kararı Sonrası Dolar Güne Düşüşle Başladı
Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
Aşiyan'da Olta Dehşeti! Kafatası Çatlayan Genç, Görme Ve Konuşma Yetisini Kaybetti
Çinliler, Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz'ı Göndermek Zorunda
Neslişah Alkoçlar, Eşi Engin Altan Düzyatan İle Dakikalarca Sarmaş Dolaş Dans Etti
İranlılar Sahadan Çekiliyoruz Deyince Bakan Sahaya İndi
Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar
Hagi'nin Takımı Viitorul, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçını Kazandı
İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı
Angelina Jolie : Çocuklarımdan Gizli Duşta Ağlıyordum
Belek'te Lüks Hizmet Veren Villalar Boş Kaldı
Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı
Bayrampaşa'da Lüks Otelde Yangın Paniği
Ankara'daki Sır Cinayet Çözüldü! İçki Mi İçiyorsunuz? Deyip Genci Öldürmüş

Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı

SİLİKONLARINI YENİLEYEN ASENA ATALAY BODRUM SAHİLLERİNDE GÖĞSÜNÜ GERE GERE DOLAŞTI

Ünlü sunucu Asena Atalay yeni taktırdığı silikonlarıyla göğsünü gere gere dolaştı. Tüm dikkatleri toplayan Asena, Bodrum sahillerini salladı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 09:00
Puan Ver : Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı(7/10)3

Milli futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Bodrum sahillerinde fırtına gibi esti. Silikonlarını yenileyen Asena, büyük bir özgüvenle dolaştı.

TÜM BAKIŞLAR ÜZERİNDEYDİ

Kısa süre önce Bodrum'a giden Asena Atalay dün eski günlerine dönüş sinyali verdi. Yalıkavak Zayo Beach'te düzenlenen bir partiye katılıp doyasıya eğlendi. Asena ateşli bikinisi ile de tüm bakışları üzerinde topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Silikonlarını  Yenileyen  Asena  Atalay  Bodrum  Sahillerinde  Göğsünü  Gere  Gere  Dolaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER