Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e: Kan Nerede, Dikiş Abartıldı
Seçimin Kaderi Değişebilir! Partiler Gözünü 1,5 Milyon Gence Çevirdi
Kışlıkları Kaldırın! Meteoroloji Gün Verdi, Sıcaklık 8 Derece Artacak
Silivri'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
İndirimli Toki Konutları İçin Başvuru Tarihi Belli Oldu
Babaannesini Çarşafla Boğan Torunun, Taziye Boyunca Gözyaşı Döktüğü Ortaya Çıktı
Dertlere Deva Tünel: Yüzerek Geçenler Sıkıntılarından Kurtuluyor
Suudi Arabistan'daki Darbe İddialarının Arkasından Drone Çıktı!
Yunanistan'a Kaçarken Askeri Yasak Bölgede Yakalandı
Erken Seçim Kararı, Bedelli Ve Emeklilik Bekleyenleri Heyecanlandırdı
Çürümeye Terk Edilen Araçlar Altın Olacak
Pişkin Hırsız, İş Yerini Soyduktan Sonra Ayakkabısını Çıkarıp Dinlendi
İttifak Trafiği Hız Kazandı! İki Lider Arasında Gizli Randevu
Otomobilde Silahlı Kavga: Öz Kardeşi Ve 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı
Düğünde Sopa Ve Şişelerle Birbirlerine Girdiler: 6 Yaralı
Adaylık İçin 100 Bin İmza Yetmeyecek!
Tarkan'dan Bülent Ersoy'a Sert Yanıt
Tuvana'yı Aleyna İle Mi Aldattı? Alper Sessizliğini Bozdu
Erdoğan, Gönlündeki Chp Adayını Açıklayıp Çağrı Yaptı!
Abd'nin Skandal Türkiye Raporuna Ankara'dan Sert Tepki!

Silivri'de feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

SİLİVRİ'DE FECİ KAZA! OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Silivri'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Silivri'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Ölü, 1 Yaralı(6/10)2

Silivri'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. D-100 Karayolu İstanbul istikameti Gümüşyaka Mezarlığı önünde meydana gelen olayda içerisinde İsmet K. ve Coşkun B.'nin bulunduğu araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki Coşkun B.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, İsmet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kazada hayatını kaybeden Coşkun B. olay yerine gelen Silivri itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Coşkun B.'nin cesedi nöbetçi savcının incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Silivri  De  Feci  Kaza  Otomobil  Bariyerlere  Saplandı  1  Ölü  1  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER