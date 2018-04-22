SİLİVRİ'DE FECİ KAZA! OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Silivri'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Silivri'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. D-100 Karayolu İstanbul istikameti Gümüşyaka Mezarlığı önünde meydana gelen olayda içerisinde İsmet K. ve Coşkun B.'nin bulunduğu araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki Coşkun B.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, İsmet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Kazada hayatını kaybeden Coşkun B. olay yerine gelen Silivri itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Coşkun B.'nin cesedi nöbetçi savcının incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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