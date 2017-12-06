Şırnak'ta bir iş yerine baskın düzenleyen jandarma, terör örgütü PKK'nın çağrı merkezini ortaya çıkardı. Çağrı merkezinin, teröristlerin eylemlerinde haberleşme için kullanıldığı belirtildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde jandarma ekiplerince yürüttülen çalışmalarda, bir iş yerinde PKK'lı teröristlerin yapacağı eylemler için kullanmak için oluşturdukları belirtilen çağrı merkezi ve malzemeler ele geçirildi.

İŞ YERİNİ TAKİBE ALDILAR

Şırnak Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Silopi ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının çağrı merkezi olarak kullandıkları belirtilen bir yer tespit etti. Güvenlik kaynaklarına göre, gizli yürütülen operasyonda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yeri takibe alındı. İstihbarat ekiplerinin de yer aldığı çalışmada iş yeri 4 ay boyunca izlendi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fiziki ve teknik olarak izlenen İpekyolu caddesi üzerindeki iş yerinin camlarının siyah olması ve bir kişinin sürekli iş yeri önünde hazır beklemesi güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Bir süre takibini sürdüren jandarma ekipleri, iş yerinde şüpheli durumları tespit etmeleri üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda, PKK'lıların çağrı merkezi olarak kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler ele geçirildi. İş yerinde yapılan arama sonucunda, 20 bin Irak bölgesinde kullanılan Korek hattı, 8 sinyal verici modem, 8 akü ve çok sayıda iletişim kabloları bulundu. Ayrıca her modem de 8 adet sim kart yuvasının olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BÖYLE BİR SİSTEM ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye genelinde böylesi bir sistemin ilk olarak Silopi ilçesinde ele geçirildiğini belirten güvenlik kaynakları, örgüt mensupları bu merkezi iletişim aracı için kullandıklarını söyledi. Olayla ilgili Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinince 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen teçhizat incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: haberinburada