SİLVAN KIRSALINDA PKK'NIN 7 SIĞINAĞI KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ
DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Darıseven Köyü kırsalında 3 gün önce başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında örgüte ait 7 sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Silvan İlçesi'ne bağlı Darıseven Köyü kırsalında 28 Mart tarihinde başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi.
kaynak:hürriyet
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