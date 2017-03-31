Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam

SİLVAN KIRSALINDA PKK'NIN 7 SIĞINAĞI KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ


SİLVAN KIRSALINDA PKK'NIN 7 SIĞINAĞI KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 31 Mart 2017, 10:04
Puan Ver : Silvan Kırsalında Pkk'nın 7 Sığınağı Kullanılmaz Hale Getirildi(5/10)5


DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Darıseven Köyü kırsalında 3 gün önce başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi.



Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında örgüte ait 7 sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Silvan İlçesi'ne bağlı Darıseven Köyü kırsalında 28 Mart tarihinde başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Silvan  Kırsalında  Pkk  Nın  7  Sığınağı  Kullanılmaz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER