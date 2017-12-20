GAP'tan sonra bölgedeki en büyük proje olarak görülen Silvan Projesinde de sona yaklaşıldı. Proje tamamlandığında 300 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, projenin hayata geçmesiyle birlikte, 235 bin dekar alanın sulu tarıma kavuşacağını ve 300 bin kişinin de istihdam edileceğini söyledi.

TOPLAM 51 MİLYAR LİRA GELİR

Toplantının açılışında konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın toplam yüzölçümü içerisinde, 6 milyon 959 bin dekarlık çok önemli bir tarımsal üretim alanı olduğunu, kentin tarımsal gelirinin 5,1 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu, toplam üretim gelirinin 2,6 milyarı hayvansal üretimden, 2,5 milyarı da bitkisel üretimde elde edilmektedir. Çiftçi kayıt sistemine 34 bin 224 çiftçimiz kayıtlı olarak üretim yapmaktadır. Çiftçi kayıt sistemindeki arazi varlığımız, 4 milyon 238 bin dekara ulaşmaktadır" dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA TARIMSAL ÜRETİM MERKEZ OLACAK"

Türkiye'nin GAP'tan sonra en büyük entegre alan yönetimi ve sulama projesi olan Silvan projesinin çalışmalarının devam ettiğini, bu projede Silvan Barajı dahil 8 barajın yer aldığını anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Yapımı hızla devam eden, dördünün tamamlanma ve sulama kanalıyla birlikte faaliyete geçme aşamasına yaklaştığı bu projede 235 bin dekar alan sulu tarıma kavuşacaktır. Bu, bırakın Diyarbakır ve ülkemizi, dünya çapında çok büyük tarımsal üretim alanını su ile buluşturmak, bereket, refah ve zenginliğin bu kadim topraklarda dünya çapında bir üretim merkezine dönüşmesini sağlamak olacaktır. Diyarbakır, Türk tarımının bitkisel ve havyansal olarak belirleyen, yönlendiren ve şüphesiz Türkiye'yi besleyen bir büyük şehirdir. Silvan projesinde bahsettiğim gibi sulanabilir alan varlığımızın mevcudun üzerine 238 bin dekarın katılması, toplamda Diyarbakır'da 300 bin kişiye yeni iş ve istihdamın sağlanması ve kenti dünya çapında tarımsal üretim merkezi olacaktır. Şimdi bize düşen bütün paydaşlarımızla birlikte, çiftiye doğruyu, en fazla gelir ve kazanç sağlayacak üretim boyutunu ortaya koymak olacaktır."

Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: haberinburada