

Gelişen teknolojinin yansıdığı en büyük alanlardan bir tanesi de mobil platformlar olarak karşımıza çıkıyor. Donanım anlamında yaşanan gelişmelerin haricinde kablosuz bağlantı nezdinde yaşanan gelişmeler kablolu bağlantıları geride bırakmaya başladı. Özellikle mobil cihazların vazgeçilmez bağlantılarından internet bağlantıları 4,5G ve yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen 5G internet servisi mobil cihazların can damarları arasında yerini alıyor.



Bu teknolojiyi kullanıcılarına sunun GSM operatörleri, her müşteriye özel sim kart tanımlayarak hizmetini sunabiliyor. Lakin dünya üzerinde 800 civarında mobil operatör bulunuyor ve her operatörün kendine ait bir sim kartı bulunuyor. Müşteriler ise her numara taşıma ve operatör değişikliği sırasında sim kartını değiştirmek zorunda kalıyor.



Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ise bu sorunu ortadan kaldıracak bir çözüm üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firmaların eSIM adındaki bu projesi tek tip sim kart olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hatta bu sim kart teknolojine mobil cihaz kullanıcıları telefonu satın alırken sahip olacak. Çünkü eSIM teknolojisi diğer adı ile gömülü sim kart teknolojisi mobil cihazlarda gömülü olarak bulunacak. Her operatörü destekleyecek olan yeni teknoloji, operatör değişikliklerinde kullanıcının her seferinde sim kartını değiştirmesinin önüne geçmiş olacak.







kaynak:yenişafak