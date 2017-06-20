ŞİMDİ DE KASTAMONU: SEKİZ ASKER HASTANELİK OLDU
Manisa'daki asker zehirlenmeleri vakasının ardından bu kez de Kastamonu'da sekiz asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda ikisi uzman çavuş, altısı er sekiz askerde iftardan sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri oluştu.
Hastaneye kaldırılan askerlerde gıda zehirlenmesi tespit edilirken, serum tedavisi uygulandı. Sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.
Kastamonu Devlet Hastanesi'nden bilgi alan il sağlık müdürlüğü yetkilileri akşam yemeğinde dağıtılan menünün zehirlenmeye yol açmadığını ifade etti.
Tedaviye alınan askerlerden uzman çavuşun kantinden kek alıp yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediği belirtildi.
kaynak:diken
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