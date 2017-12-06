Alman sanayi devi Siemens, Brezilya'da 1998 - 2008 yılları arasında üstendiği bir işte, kartel kurma iddialarını doğrulayarak 307 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.

Brezilyalı medya organı Estado de S. Paulo'da yer alan habere göre, Siemens A.G. Brezilya devlet savcıları ile rüşvet davasıyla ilgili olarak 307 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapıyor.

KARTEL KURMAK VE RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Siemens avukatları ve Sao Paulo eyalet savcıları anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi. Dava, Siemens'i 1998 ile 2008 yılları arasında Sao Paulo metro hattına tren sağlamak için düzenlenen ihaleyi kazanmak amacıyla bir kartel kurmak ve rüşvet vermekle suçluyor.

Kaynak: haberinburada