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Simens, Brezilya'da 307 Milyon Dolarlık Cezaya Çarptırıldı

SİMENS, BREZİLYA'DA 307 MİLYON DOLARLIK CEZAYA ÇARPTIRILDI

Alman sanayi devi Siemens, Brezilya'da 1998 - 2008 yılları arasında üstendiği bir işte, kartel kurma iddialarını doğrulayarak 307 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.

Tarih : 06 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Simens, Brezilya'da 307 Milyon Dolarlık Cezaya Çarptırıldı(10/10)6

Brezilyalı medya organı Estado de S. Paulo'da yer alan habere göre, Siemens A.G. Brezilya devlet savcıları ile rüşvet davasıyla ilgili olarak 307 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapıyor.

KARTEL KURMAK VE RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Siemens avukatları ve Sao Paulo eyalet savcıları anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi. Dava, Siemens'i 1998 ile 2008 yılları arasında Sao Paulo metro hattına tren sağlamak için düzenlenen ihaleyi kazanmak amacıyla bir kartel kurmak ve rüşvet vermekle suçluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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