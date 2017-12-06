SİMENS, BREZİLYA'DA 307 MİLYON DOLARLIK CEZAYA ÇARPTIRILDI
Alman sanayi devi Siemens, Brezilya'da 1998 - 2008 yılları arasında üstendiği bir işte, kartel kurma iddialarını doğrulayarak 307 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.
Brezilyalı medya organı Estado de S. Paulo'da yer alan habere göre, Siemens A.G. Brezilya devlet savcıları ile rüşvet davasıyla ilgili olarak 307 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapıyor.
KARTEL KURMAK VE RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR
Siemens avukatları ve Sao Paulo eyalet savcıları anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi. Dava, Siemens'i 1998 ile 2008 yılları arasında Sao Paulo metro hattına tren sağlamak için düzenlenen ihaleyi kazanmak amacıyla bir kartel kurmak ve rüşvet vermekle suçluyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
- İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
- Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
- Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
- Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
- Rusya'da Karlı Havada Bebeklerini Soyup Buz Gibi Suyla Yıkadılar
- 16 Yaşındaki Öğrencisiyle Parkta İlişkiye Girdi, Karakolda Gülümseyerek Poz Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar