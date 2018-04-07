SİMGE FISTIKOĞLU NİŞANLISI EMRE TAVUKÇUOĞLU İLE EVLENDİ
Ekranların sevilen yüzü Simge Fıstıkoğlu, nişanlısı Emre Tavukçuoğlu ile rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.
Ekranların sevilen yüzü Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emre Tavukçuoğlu ile İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.
1 AY ÖNCE SÖZLENMİŞLERDİ
Geçtiğimiz aylarda Simge Fıstıkoğlu'na evlenme teklif eden Tavukçuoğlu, 6 Mart'ta Simge Fıstıkoğlu ile ailelerin katıldığı merasimle sözlenmişti.
İLİŞKİSİNİ GEÇEN YIL DUYURMUŞTU
Simge Fıstıkoğlu 2017 yılı Mayıs ayında ilişkisini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti.
"KALBİMDE OL, SENİ SEVEYİM"
Düğün öncesi salona girmeden fotoğraf paylaşan Simge, paylaşımına şu notu ekledi:
Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını, ve her şey tekrarlıyor seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim.
Kaynak: haberinburada
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