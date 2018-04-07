SİMGE FISTIKOĞLU'NUN İLK DANSI GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ
Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu, nişanlısı Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine girdi. Masal gibi gerçekleşen düğünde genç çiftin, ilk dansı görenleri büyüledi.
NTV'nin güzel spikeri Simge Fıstıkoğlu, Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine girdi. Genç çiftin ilk dansının görüntüleri ortaya çıktı.
LÜKS OTELDEKİ DÜĞÜNLE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.
"BİR ÖMÜR BIRAKMASIN ELLERİMİZ BİRBİRİNİ"
Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabından "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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