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simge sağın hastanelik oldu

SİMGE SAĞIN HASTANELİK OLDU

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, aniden rahatsızlanınca Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:19
Puan Ver : Simge Sağın Hastanelik Oldu(6/10)5


Ramazan bayramının 3'üncü günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alacak olan Simge Sağın'ın programı, ünlü şarkıcının aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması nedeniyle iptal oldu. Bir anda fenalaşarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Sağın'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

Sağın'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.



 



kaynak:netgazete








Etiketler: Simge  Sağın  Hastanelik  Oldu    haber

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