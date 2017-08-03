SİMON KJAER, FENERBAHÇE'Yİ EZDİ: ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNİ ÖZLEMİŞTİM
Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer, yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamayı özlemiştim." diyerek Fenerbahçe'yi adeta ezdi.
Sevilla'nın Fenerbahçe'den 12.5 milyon Euro'ya transfer ettiği ve Sevilla tarihinin en pahalı defans transferi olarak tarihe geçen Kjaer, İspanyol kulübüne imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu.
"HAYATIMIN EN BÜYÜK ADIMI"
Sevilla'ya transferinin kendisi için çok kolay bir tercih olduğunu belirten Kjaer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takımdaki kalitenin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Sevilla'nın tarihini biliyorum, ben de başarılarına katkıda bulunmak istiyorum. Bu transfer, hayatımın en büyük adımı oldu. Sevilla'dan teklif geldiğinde hiç düşünmedim bile. İspanya Ligi, dünyanın en iyisi" sözlerini kullandı.
"TIPKI AİLEM GİBİ SEVILLA İÇİN DE ÖLÜRÜM"
Sevilla'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Danimarkalı stoper, "Ben basit bir adamım. Kendim hakkımda konuşmayı çok sevmem. Sevilla'nın başarısı için sahada ölmeyi göze alırım. Tıpkı ailem için yapacağım gibi..." şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNİ ÖZLEMİŞTİM"
Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok özlediğini söyleyen Simon Kjaer, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamayalı çok olmuştu. Bu seviyeyi özlemiştim. Ancak artık buradayım ve uzun yıllar da burada kalmak istiyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
- 5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı
- Türkiye Rekoru: Zıpkınla 68 Kiloluk Akya Balığı Avladı
- Tuncelili Vatandaşlar 41 Derecelik Sıcaklardan Munzur Çayı'na Girerek Kurtuluyor
- İntihardan Son Anda Vazgeçti, Eşinin Önünde Diz Çöküp Özür Diledi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraylı Futbolcularla Suriyeli Çocukların Buluşması Beğeni Topladı
- Fenerbahçe, Kadro Dışı Bıraktığı Van Der Wiel'ı Affetti
- Aykut Kocaman Toplantıda Açıkladı: İki Transfere İhtiyacımız Var
- Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Satış Fiyatını Açıkladı: 12.5 Milyon Euro
- A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Lucescu Oldu
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar