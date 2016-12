ABD ve Rusya arasında, dün akşam Başkan Barack Obama'nın kararını açıklamasıyla fırtına koptu. Obama'nın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, dünya gündemini değiştirdi.







Moskova, diplomatlarını istenmeyen adam ilan eden ABD'ye misilleme yapmaya hazırlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, verecekleri yanıtın Washington'ı ciddi şekilde rahatsız edeceğini söyledi.







Yanıtın mütekabiliyet esasına göre olacağını aktaran Peskov, yanıt için Donald Trump'ın başkan olmasını bekleyebileceklerini belirtti. Peskov, "İki ülke ilişkilerini tahrip edecek böyle bir kararın yakında görevinden ayrılacak Beyaz Saray yönetimi tarafından alınması şaşkınlık oluşturuyor. Bu kararı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz" dedi.







BUGÜN AÇIKLANIYOR







Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Moskova'nın alacağı önlemlerle ilgili bugün resmi açıklama yapılacağını Facebook hesabından duyurdu. Moskova'ya göre, sınır dışı kararı Obama yönetiminin saldırgan dış politika izlediğinin kanıtı.







'OBAMA KÖPRÜLERİ YAKMAYA ÇALIŞIYOR'







Moskova'da birçok politikacı Obama'nın kararına tepkili. Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, "Obama'nın son olarak yapabileceği her şey bu. Görevinden ayrılacak ABD lideri bu şekilde tüm köprüleri yakmaya çalışıyor. Obama Rusya'nın hafızasında iyi izler bırakmadı. 8 yılda ilişkilerimizde tek bir olumlu adım atmadı" dedi. Rus siyasetçi, "Amerikan Büyükelçiliği'nde ve görünüşe göre konsoloslukta temizleme olacak" ifadesini kullandı.







Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'ye göre ise, alınan karar gerçek bir paranoya belirtisi.







Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa da, "Bu gerçekten çok endişe verici bir haber. Tüm bunlar, Obama ekibinin can çekişmesini andırıyor" dedi.







72 SAAT SÜRELERİ VAR







ABD Başkanı Obama, söz konusu sınır dışı kararını Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle aldı. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlar 'persona non grata-istenmeyen adam' ilan edildi ve aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildi.







Başkan Obama, kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:







"Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz.







Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongre'ye bir rapor sunacak."







DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU







Obama, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu iddiaları karşısında harekete geçileceğini daha önce söylemişti. Obama ayrıca Rusya'nın faaliyetlerini tüm Amerikalıları telaşlandırması gerektiğini belirtmişti.







Rusya'nın siber saldırı düzenlediğine inanmayan ABD'nin yeni başkanı Trump ise, görevi devraldığında istihbarat yetkilileriyle konuyu ele alacağını açıklamıştı.







