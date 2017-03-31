Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam

şimşek'ten ötv ile ilgili flaş açıklama!

ŞİMŞEK'TEN ÖTV İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ardından ÖTV ile ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten geldi.

Tarih : 31 Mart 2017, 11:44
Puan Ver : Şimşek'ten Ötv İle İlgili Flaş Açıklama!(6/10)3


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ardından ÖTV ile ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten geldi. Şimşek, "Eğer ekonomiye ilave destek gerekiyorsa böyle kararlar verebiliriz ama ekonomide bir toparlanma var. Referandumun yarattığı kısa süreli bir belirsizlik olsa da, kısa süreli tekrar uzatılması yeniden değerlendirilebilir" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Şimşek  Ten  Ötv  İle  İlgili  Flaş  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER