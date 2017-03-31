ŞİMŞEK'TEN ÖTV İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ardından ÖTV ile ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten geldi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ardından ÖTV ile ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten geldi. Şimşek, "Eğer ekonomiye ilave destek gerekiyorsa böyle kararlar verebiliriz ama ekonomide bir toparlanma var. Referandumun yarattığı kısa süreli bir belirsizlik olsa da, kısa süreli tekrar uzatılması yeniden değerlendirilebilir" dedi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar