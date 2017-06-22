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sinan akçıl: tarkan'ın gazı geçsin...

SİNAN AKÇIL: TARKAN'IN GAZI GEÇSİN...

Popçu Sinan akçıl, uzun bir aradan sonra kariyerinin 10'uncu albümüyle dinleyicisinin karşısına çıkan Tarkan hakkında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:55
Puan Ver : Sinan Akçıl: Tarkan'ın Gazı Geçsin...(8/10)8


Tarkan, '10' albümü ile tüm Türkiye'de büyük ses getirdi. Dijital ortamda hatırı sayılır bir indirme oranına ulaşan Megastar'ın başarısı konusunda herkes hemfikirken, albüm hakkında bir açıklama da Sinan Akçıl'dan geldi.



Gittiği bir mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü popçu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladıktan sonra kendisine yöneltilen Tarkan sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi. Albümün çok ses getirdiğine dair sözlere Akçıl, "Tarkan'ın gazı geçsin, herkes 'Yüzyılın Aşkı'na döner” şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sinan  Akçıl  Tarkan  In  Gazı  Geçsin    haber

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