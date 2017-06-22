

Tarkan, '10' albümü ile tüm Türkiye'de büyük ses getirdi. Dijital ortamda hatırı sayılır bir indirme oranına ulaşan Megastar'ın başarısı konusunda herkes hemfikirken, albüm hakkında bir açıklama da Sinan Akçıl'dan geldi.







Gittiği bir mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü popçu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladıktan sonra kendisine yöneltilen Tarkan sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi. Albümün çok ses getirdiğine dair sözlere Akçıl, "Tarkan'ın gazı geçsin, herkes 'Yüzyılın Aşkı'na döner” şeklinde konuştu.







kaynak:milliyet