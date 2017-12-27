2011 yılında açılan Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray adına ilk golü Servet Çetin atmıştı.

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Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray adına 50. gol Johan Elmander'den 100. gol Didier Drogba'dan, 150. gol Wesley Sneijder'den, 200. gol Hakan Balta'dan 250. gol Selçuk İnan'dan 300. gol Yasin Öztekin'den ve 350. gol Sinan Gümüş'ten geldi.

"350. GOLÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

350. golün mutluluğunu yaşadığını belirten Sinan, "350. golü attığım için çok mutluyum. Maç öncesinde haberim yoktu, maçtan sonra Eray abi geldi ve tebrik etti. Önemli bir şey, tarihe geçiyorsun." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada