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sinan oğan'ın konuşma yapacağı salon önünde arbede: 2 polis yaralı

SİNAN OĞAN'IN KONUŞMA YAPACAĞI SALON ÖNÜNDE ARBEDE: 2 POLİS YARALI

Sinan Oğan'ın konuşma yapacağı salonun önünde MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı

Tarih : 27 Mart 2017, 16:32
Puan Ver : Sinan Oğan'ın Konuşma Yapacağı Salon Önünde Arbede: 2 Polis Yaralı(5/10)4


MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı.



Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı. Bu sıraya giren polis, her iki grubu ayırmak istedi. MHP'li gençlerin sopa ve yumruk darbelerine maruz kalan 2 polis yaralandı.



 



kaynak:haberler








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