Sınav sorularını yanıtlarken bebeğini emziren Afgan kadının tüm harçları bir kadın siyasetçi tarafından karşılanmak üzere üniversitenin ekonomi bölümüne kabul edildi.

Afganistan'da bir kadın sınav esnasında 2 aylık bebeğini emzirmişti. Öğretmeni fotoğrafını çekip paylaşınca genç kadın dünyada viral olmuştu. Genç kadının tüm harçları bir kadın siyasetçi tarafından karşılanmak üzere üniversitenin ekonomi bölümüne kabul edildi.

KADIN, SINAV SIRASINDA BEBEĞİNİ EMZİRDİ

Afganistan'da Cihantab Ahmedi, kabil'de üniversite sınavına girdi. İki aylık bebeği yanındaydı. Sınav sorularını yanıtlarken bebeğini emzirdi.

FOTOĞRAFI MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILMIŞTI

Tam bu sırada bir öğretmen fotoğrafını çekti. Fotoğraf dünyada milyonlarca insan tarafından paylaşılmıştı.

ÜNİVERSİTEYE KABUL EDİLDİ, DAİRE KİRALANDI

Ahmedi, tüm harçları bir kadın siyasetçi tarafından karşılanmak üzere üniversitenin ekonomi bölümüne kabul edildi.

Ahmedi ve bebeğine Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ikinci yardımcısı tarafından bir de daire kiralandı.

Kaynak: haberinburada