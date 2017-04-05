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sınavı iptal olan kıza ösym'den astım ilacı açıklaması

SINAVI İPTAL OLAN KIZA ÖSYM'DEN ASTIM İLACI AÇIKLAMASI

Tokat'ta YGS'ye astım ilacı tüpüyle giren, ancak bu nedenle daha sonra sınavı iptal edilen Zehra Betül Baş'la ilgili ÖSYM yetkilileri açıklama yaptı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 11:34
Puan Ver : Sınavı İptal Olan Kıza Ösym'den Astım İlacı Açıklaması(10/10)12


Tokat'ta YGS'ye astım ilacı tüpüyle giren, ancak bu nedenle daha sonra sınavı iptal edilen Zehra Betül Baş'la ilgili ÖSYM yetkilileri açıklama yaptı.



Açıklamada, bu tip hastalıkların ÖSYM sınav kılavuzunda belirtildiği tarihe kadar kuruma raporla birlikte ibraz edilmesi gerektiği belirtildi.Kent merkezindeki Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4'üncü sınıfında eğitim gören Zehra Betül Baş, YGS'ye girerken, yanında zaman zaman kullandığı nefes açıcı tüpünü de beraberinde götürdü.



4 yıldır alerjik öksürük rahatsızlığı bulunan Baş, sınav salonuna girerken polislerin yönlendirmesiyle bina sorumlusunun yanına giderek tüple sınava girip giremeyeceğini sordu. İddiaya göre 'Sorun olmaz' şeklinde yanıt aldıktan sonra sınav salonuna girdi. Burada sınav gözetmeninin dikkatini çekti. Gözetmene de bina sorumlusunun izin verdiğini, eğer gerekiyorsa, kendilerine teslim ederek sınavına devam edeceğini söyledi.



 



kaynak:karar






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