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sinem ceceli evini satıyor!

SİNEM CECELİ EVİNİ SATIYOR!

Mustafa Ceceli'den tek celsede boşanan Sinem Ceceli, birlikte oturdukları evi satılığa çıkardı. Ceceli, 4 katlı villa için 1 milyon 200 bin dolar istiyor.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:56
Puan Ver : Sinem Ceceli Evini Satıyor!(5/10)7


Mustafa Ceceli, Sinem Ceceli'ye boşanırken 3 milyon TL tazminatın yanı sıra Kanlıca'daki villasını verdi.

Sinem Hanım da artık içinde yaşamak istemediği villayı satılığa çıkardı.Emlak sitelerine verilen ilanlardaki bir detay ise dikkatli gözlerden kaçmadı.



İlanlar nisan ayının ilk haftası verilmişti. Daha boşanmadan evi satılığa çıkaran Sinem Ceceli'nin eşyalarını da başka bir eve taşıttığı öğrenildi.



 



kaynak:hürriyet

 






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