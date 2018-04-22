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Sinema dünyasını kahreden ölüm! Son filmini göremeden hayata veda etti

SİNEMA DÜNYASINI KAHREDEN ÖLÜM! SON FİLMİNİ GÖREMEDEN HAYATA VEDA ETTİ

"Avanak Ajan" filmlerindeki Mini-Me karakteriyle tanınan ve dünyanın en kısa insanlarında biri olan 49 yaşındaki oyuncu Verne Troyer, son oynadığı filmi vizyona giremeden vefat etti.

Tarih : 22 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Sinema Dünyasını Kahreden Ölüm! Son Filmini Göremeden Hayata Veda Etti(7/10)3

Oynadığı Mini-Me karakteriyle tanınan ve 81 santimetrelik boyuyla tanınan oyuncu Verne Troyer, hayatını kaybetti.

1969 yılında Michigan eyaletinde dünyaya gelen Verne Troyer, akondroplazi türü cüceliğine sahip olduğu için 81 santimetre boyundaydı. Ailesinin kendisine her zaman diğer kardeşleriyle eşit davrandığını anlatan oyuncu, uzun bir süre alkolle mücadele etti.

TEDAVİ MERKEZİNE YATACAKTI

2002 yılında neredeyse alkol zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybeden Troyer, geçtiğimiz sene bir tedavi merkezine başvuracağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun hayatını kaybetme sebebi açıklanmadı.

20'DEN FAZLA FİLMDE OYNADI

"Avanak Ajan" ve "Avanak Ajan: Altın Kuş" filmlerinin dışında, ilk Harry Potter filminde Griphook olarak izlediğimiz oyuncunun filmografisinde 20'den fazla film bulunuyor. "Vegas'ta Korku ve Nefret", "The Love Guru", "Bubble Boy" ve "Dr. Parnassus", aktörün boy gösterdiği filmlerden yalnızca bazıları. Televizyonda da görme şansına eriştiğimiz ismin oynadığı diziler arasında "Boston Public", "Jack of All Trades" ve "Shasta McNasty" yer alıyor.

SON FİLMİ BU YIL VİZYONA GİRECEK

Oyuncunun rol aldığı son film olan "Hipsters, Gangsters, Aliens and Geeks" ise bu yıl vizyona girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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