İzmir'in Tire ilçesinde iki öğrencisini kavga ettirip o anları kayda alan öğrencisine de tahta silgisi fırlatan matematik öğretmeni, açığa alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki öğrencisini kavga ettirip, o anları kayda alan, öğrencisine de tahta silgisi fırlattığı görüntüleri ortaya çıkan matematik öğretmeni E.S., açığa alındı.

ÖĞRENCİLERİN KAVGASINI İZLEYİP ÖĞRENCİSİNE SİLGİ FIRLATTI

Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan E.S.'nin dersinde iki öğrenci tahta önünde kavga etmeye başladı. E.S. de masasında oturdu, kavgayı izledi. Görüntülere göre kavgaya teşvik eden sözler kullandı. E.S., bu anları cep telefonuyla görüntüleyen öğrencisine ise tahta silgisini fırlattı ve başından yaraladı.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğretmen E.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatıyla da öğretmen açığa alındı.

KADROSU BAŞKA OKULDAYMIŞ

Görüntülerde, E.S.'nin, öğrencilerinden birisinin diğerini döveceğini söylediği, ayrıca sınıftaki öğrencilerin de kavgayı teşvik eden sözlerine rağmen şiddet ortamına müdahalede bulunmadığı görüldü. Öğretmenin 4 yıllık meslek hayatı bulunduğu ve kadrosunun başka bir okulda olduğu, görevlendirmeyle bu lisede görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada