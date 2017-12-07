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Sınır kapısında yakalandı! Valizi açan polislerin şaşkına döndüğü an

SINIR KAPISINDA YAKALANDI! VALİZİ AÇAN POLİSLERİN ŞAŞKINA DÖNDÜĞÜ AN

Sarp Sınır Kapısında valizle yaya olarak geçen Gürcistan vatandaşından şüphelenerek durduran ekipler, valizin içinde kaçak olarak yurda girmeye çalışan genç kadınla karşılaştı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Sınır Kapısında Yakalandı! Valizi Açan Polislerin Şaşkına Döndüğü An(9/10)5

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir kişinin taşıdığı eşya valizinde saklanan kadın, kontrol sırasında yakalandı.

HAREKETLERİ ŞÜPHE ÇEKTİ

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Emniyet Amirliği personeli, rutin kontrol sırasında, sınır kapısından Türkiye'ye yaya olarak giriş yapmaya çalışan, elinde çekçek olarak tabir edilen el arabası üzerinde büyük bir valiz taşıyan ve kimliği açıklanmayan Gürcistan vatandaşının hareketlerinden şüphelendi.

YURDA GİRİŞ YASAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yolcu salonuna alınarak valizlerin içini açan polis, valizin içine girmiş cenin vaziyetinde duran bir kadın bulunduğunu tespit etti. Kadının Gürcistan uyruklu T.L. (22) olduğu belirlendi.

Kadının üzerinden çıkan kimliğin Emniyet Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamasında, T.L'nin yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi.

Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne teslim edildi.

İşte Sarp Sınır Kapısında valizden çıkan kadın:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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