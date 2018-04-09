SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN, ÖNCE BİLEĞİNİ KESTİ SONRA POLİSE SALDIRDI
İstanbul Kağıthane'de, sinir krizi geçirerek kendine zarar veren Suriyeli kadın, polise zor anlar yaşattı. Girdiği dereden kendisini çıkarmaya çalışan polislere bıçakla saldıran kadın, 45 dakika sonra ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kağıthane'de Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Çağlayan Deresi içinde bir kadının bıçakla kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, ismi öğrenilemeyen kadını dereden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.
BIÇAKLA POLİS VE İTFAİYEYE SALDIRDI
Merdiven yardımıyla dereye inen polis ve itfaiye ekipleri, kadını yukarı çıkarmak istedi. Bu sırada kadın, elindeki bıçak ile polis ve itfaiye ekiplerine saldırdı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan ekipler koşarak menfezden çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri uzun süre kadın ile anlaşmaya çalışıp sakinleştirmeye çalıştı.
45 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ
Yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu kadın ikna edilip dereden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansa bindirilmek istendi. Ancak kadın bu kez de ambulansa binmemek için direndi. Güçlükle ambulansa konulan kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"KAÇIP BAĞIRMAYA BAŞLADI"
Hasan Karakuş "Burada bir polisi gördüm ilk başta. Polis bir bayanı kovaladı içeriye doğru. Kendi bileklerini kestiğini söylediler. Bir polis o taraftan girince buradan çıktı. Ben arabanın içerisinde oturuyordum. Bu sefer içeriye kaçtı ve bağırmaya başladı. Polise bir şeyler salladı, attı ve polis geri çıktı. Polis 'gel yardıma ihtiyacın var mı?' dedi. Büyük ihtimal yabancı uyrukluydu. İtfaiye ve ambulans geldi, çıkarttılar oradan" dedi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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