İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

SINIR ÖTESİ VE YURT İÇİNDE İKİZ HAREKÂT


SINIR ÖTESİ VE YURT İÇİNDE İKİZ HAREKÂT
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:14
Puan Ver : Sınır Ötesi Ve Yurt İçinde İkiz HarekÂT(6/10)8


Irak ve Suriye'deki söz konusu 3 merkeze "Fırat'ın Kılıcı" indirilmesi planlanırken bir yandan da buralardan oluşacak sızmalara karşı üst düzey önlem alındı. Bu kapsamda Kuzey Irak'ta Sincar ve Haseke üzerindeki baskı artırılırken, jandarma ve emniyet Kilis-Nusaybin-Suruç hattında sızmalara karşı anlık operasyon yapacak.



Suriye ve Irak sınırındaki Mardin'in Dargeçit, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Şırnak'ın merkezi başta olmak üzere, İdil, Cizre, Uludere, Silopi ilçeleri, Hakkâri'nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçesi olmak üzere 12 merkezde başlayacak operasyonlarla teröristlerin sızması önlenecek. Terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen iç güvenlik harekâtları ise kararlılıkla devam edecek. İki koldan ilerleyecek iç güvenlik harekâtlarıyla PKK'nın şehir yapılanmasına nefes aldırılmayacak.



Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Amanoslar'da gezen ve Karadeniz'e sızmaya çalışan teröristler bulunuyor. Bahar ayları ile birlikte Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Tunceli, Şırnak, Hakkâri ve Diyarbakır'ın kuzeyinde bölgeyi iyi bilen 15-20 kişilik özel timler sürekli alanda kalacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sınır  Ötesi  Ve  Yurt  İçinde  İkiz  HarekÂT    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER