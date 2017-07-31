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Sınırda Suriyelileri acımasızca döven askerler tutuklandı!

SINIRDA SURİYELİLERİ ACIMASIZCA DÖVEN ASKERLER TUTUKLANDI!

Hatay'da sınırda yakaladıkları kaçak Suriyelileri döven ve açılan soruşturmada gözaltına alınan 4 askerden 3'ü tutuklandı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 21:00
Puan Ver : Sınırda Suriyelileri Acımasızca Döven Askerler Tutuklandı!(7/10)3

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı kaçak geçmek isteyen Suriyelileri darp eden 4 asker dözaltına alınmıştı.

3 ASKER TUTUKLANDI

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla göz altına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

TSK VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Konuyla ilgili Genel Kurmay Başkanlığının sitesinde aynı gün bir açıklama yayınlanarak şunlar kaydedilmişti:

"28 Temmuz 2017 günü saat 11: 00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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