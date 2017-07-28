SİNOP ÜNİVERSİTESİNİN DEKANI FECİ KAZADA CAN VERDİ, 6 YAŞINDAKİ OĞLUNUN İSE DURUMU AĞIR
Sivas'ta otomobilinin yön bilgi levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Sinop Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Sezgin feci şekilde can verirken, yaralanan 6 yaşındaki oğlunun hayati tehlikesi var.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Sezgin, Sivas'ın Yıldızeli İlçesi yakınlarında otomobilinin yön bilgi levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu ise yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP LEVHAYA ÇARPTI
Kaza saat 12.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sinop'tan Malatya'nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof.Dr. Murat Sezgin'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Sezgin feci şekilde can verirken, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile çocukları 6 yaşındaki Asrın Sezgin ise yaralandı.HASTANEYE KALDIRILAN DEKAN, HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan sürücü Dekan Murat Sezgin olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof.Dr. Sezgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.AĞIR YARALANAN OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hafif yaralı eşi Mecbure Tülay Sezgin'in ise Sinop'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Ağır yaralanan Asrın Sezgin'in ise yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi."KAZAYA TER YÖNDEN GELEN ARAÇ NEDEN OLDU" İDDİASI
Kazaya ters yönden gelen plakası belirlenemeyen başka bir aracın neden olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazadan diğer fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
- Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi
- Sağanak Yağışı Fırsat Bilen Gençler Deniz Botuyla Keyifli Anlar Yaşadı
- Canını Hiçe Saydı, Sokak Kedisini Ölümün Kıyısından Aldı!
- Meteoroloji'den 5 İl İçin Şiddetli Yağış Ve Sel Uyarısı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
- Yeni Stadın Açılışını Fener Yapacak
- İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu
- Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
- Barcelona'nın Transferine İzin Vermediği Neymar, Antrenmanda Yeni Transferi Yumrukladı
DÜNYA HABERLERİ
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
- Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
- Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar