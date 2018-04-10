Kocaeli Kandıra'da cipini kamp alanına park eden kadının cesedini çevredeki vatandaşlar kıyıya yakın noktada denizde buldu. Talihsiz kadının intihar ettiği düşünülüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Yasemin Saraç'ın (45) denizde cesedi bulundu. Cipi deniz kıyısındaki kamp alanında bulunan Yasemin Saraç'ın, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

KIYIYA YAKIN NOKTADA KADIN CESEDİ BULUNDU

Kandıra Seyrek plajı açıklarında denizde ceset gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi dalgıç ekipleri ile 112 Acil ekipleri geldi. Denizde yapılan aramada kıyıya yakın bir noktada kadın cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri cesedi denizden tekneye alıp kıyıya getirdi.

200 METRE UZAKTA KAMP ALANINDA CİPİ BULUNDU

Yapılan araştırmada olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan kamp alanında 41 FT 856 plakalı terk edilmiş bir cip bulundu. Cipin, Yasemin Saraç'a ait olduğu ve aracını park ettikten sonra denize atlayarak yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yasemin Saraç'ın sorunları nedeniyle intihar ettiği iddia edilirken, cesedi Kandıra Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Cesedin daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada