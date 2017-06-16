Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!
Yaşlı Çift Bıçaklanarak Öldürüldü
Ölümlerin Yüzde 25'i Yüksek Tansiyondan
Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operayonunda Son Durum
Jetler Alçak Uçtu... Şehirde Panik
Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!
Göztepe'den Lucescu Bombası!
Kargoyla Gelen Gelinlik Kolisi 9 Kişiyi Hastanelik Etti
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem'e Tutuklama Talebi
Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!
Çeyrek Altın Ve Gram Altın Kaç Para Oldu?
Fenerbahçe Transfere Doymuyor
Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!
Son Dakika: Londra'da Alarm
Savcı Annesini Öldüren Aslı Sönmezler'e 24 Yıl İstedi
Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Instagram'a Türk Rakip Geliyor
Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama
Coşkun Sabah Ve Eski Eşi Ceyda Hanım İftarda Buluştu

sırbistan'da çifte ilk: ilk kadın ve ilk eşcinsel başbakan

SIRBİSTAN'DA ÇİFTE İLK: İLK KADIN VE İLK EŞCİNSEL BAŞBAKAN

Başbakanlığa atanan Ana Brnbaiç, parlamentonun onayından sonra göreve başlayacak. Ancak şimdiden atama gürültü koparmış durumda, parlamentodaki parti liderlerinden biri "O benim başbakanım değil" dedi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:41
Puan Ver : Sırbistan'da Çifte İlk: İlk Kadın Ve İlk Eşcinsel Başbakan(9/10)11


Sırbistan'da Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç, başbakanlığa Ana Brnabiç'i atadı. Brnabiç ülkenin hem ilk kadın başbakanı hem de ilk eşcinsel başbakanı oldu.



Muhafazakar bir ülke olan Sırbistan'da, başbakanların parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Fakat Vuçiç'in partisi müttefikleriyle birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yaşaması beklenmiyor.



Ancak ittifaktaki küçük partilerden Birleşik Sırbistan'ın lideri Dragan Markovic Palma "O benim başbakanım değil" dedi.



Sırbistan'da böyle bir atama birkaç yıl önce hayal bile edilemezdi. Fakat AB'ye girmek isteyen ülke, bunu daha toleranslı bir ülke olmanın kanıtı olarak sunmak istiyor.



Brnabiç, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile birlikte Avrupa'daki az sayıdaki eşcinsel başbakanlardan biri olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sırbistan  Da  Çifte  İlk  İlk  Kadın  Ve  İlk  Eşcinsel  Başbakan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER