İzmir Narlıdere' de trafik kazası geçiren keman sanatçısı İpek Sancar Kurteş, başrollerini İbrahim Erkal ile paylaştığı Sırılsıklam dizisiyle tanınan Melis Yamalıoğlu tarafından darp edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan İpek Sancar Kurteş, pazar günü geçirdiği trafik kazası sonrası karşı aracın sürücüsü tarafından darp edildi.

DİZİ OYUNCUSU TARAFINDAN DARP EDİLDİ

İpek Sancar Kurteş'i darp eden kişinin İbrahim Erkal'la çevirdiği Sırılsıklam dizisinin Mine karakteri olarak tanınan manken ve oyuncu Melis Yamalıoğlu olduğu ortaya çıktı.

PROVAYA GİDERKEN KAZA YAPTI

Saldırı sonrasında 10 günlük rapor verilen Kurteş'in, aynı zamanda Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası'nda flüt sanatçısı olduğu ve saldırı nedeniyle Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konserde yer alamadığı öğrenildi.

HAKARET VE KÜFÜRLERE MARUZ KALDI

Diğer aracın kadın sürücüsü tarafından darp edilerek hakaret ve küfürlere maruz kalan Kurteş, "Beni araçtan indirip bütün gücü ile itti. Boynumun üzerine asfalta düştüm. O sırada olayı görüp duran bir kişi, beni kurtardı. Bana saldıran kadını tuttu. Ben acılar içinde yerde kıvranırken, kendisini tutmaya çalışanlardan kurtulup bana tekme atmaya devam etti. Boynumda, sırtımda ve el bileğimde hasar var." dedi.

"KARAKOLDA KARŞIMDA GÜLÜYORDU"

Uzun zamandır yoğun provalarla hazırlandığı konsere katılamayan İpek Sancar Kurteş, "En acısı karakolda ben acı içinde kıvranırken karşıdan gülüp bakmasıydı. Kendisinden sonuna kadar davacı ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada