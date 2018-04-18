Lüks Aracının İçinde, Alacaklısı Tarafından Kurşuna Dizildi
Erken Seçim Zirvesi Sonra Erdi! Açıklama Bekleniyor
Dünya Kupası İçin Rekor Sayıda Bilet Satıldı
Facebook Skandalı Yetmedi, Bir De Sanal Para İşine Giriyor
Göztepeli Demba Ba'ya Piyango Vurdu
Fetö'den Gözaltına Alınan Kaymakam Tutuklandı!
Erdoğan İle Bahçeli'nin Erken Seçim Zirvesi Başladı!
Hayranlarına Müjdeyi Verdi: Dünya Kupasına Gidiyorum
7 Kişi 2 Kişiye Saldırdı, Kimse Karışmazken Kavgayı Kadınlar Ayırdı!
Fsm Köprüsü Girişinde Kaza! Trafik Tamamen Durdu
Borç Batağındaki Yıldız Holding, Gayrimenkullerini İpotekleyecek
2 Saat Bedava Dediler, Binlerce Turist Akın Etti
Kazayı Gören Bakan Konvoyunu Durdurup Yaralılarla İlgilendi
3 Günlük Tatili Duyan Koştu! Otobüslerde Yer Kalmadı
Tır'la 9 Aracı Ezip Geçti, İfadesi Şoke Etti: Öksürdüm Gözüm Karardı
Ab Ülkesi Bulgaristan, Ülkelerinde Pahalı Olan İlaçları Edirne'den Alıyor
Sırılsıklam'ın Ünlü Oyuncusu, Trafikte Dehşet Saçtı!
Atanamayınca İntihar Eden Öğretmen Merve'nin Arkadaşları Konuştu
Alacaklısının Kimliğini Pankart Yapıp Sokak Sokak Dolaştı
Ab'nin Türkiye Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Pazarlığın Ürünü!

Sırılsıklam'ın ünlü oyuncusu, trafikte dehşet saçtı!

SIRILSIKLAM'IN ÜNLÜ OYUNCUSU, TRAFİKTE DEHŞET SAÇTI!

İzmir Narlıdere' de trafik kazası geçiren keman sanatçısı İpek Sancar Kurteş, başrollerini İbrahim Erkal ile paylaştığı Sırılsıklam dizisiyle tanınan Melis Yamalıoğlu tarafından darp edildi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Sırılsıklam'ın Ünlü Oyuncusu, Trafikte Dehşet Saçtı!(7/10)3

Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan İpek Sancar Kurteş, pazar günü geçirdiği trafik kazası sonrası karşı aracın sürücüsü tarafından darp edildi.

DİZİ OYUNCUSU TARAFINDAN DARP EDİLDİ

İpek Sancar Kurteş'i darp eden kişinin İbrahim Erkal'la çevirdiği Sırılsıklam dizisinin Mine karakteri olarak tanınan manken ve oyuncu Melis Yamalıoğlu olduğu ortaya çıktı.

PROVAYA GİDERKEN KAZA YAPTI

Saldırı sonrasında 10 günlük rapor verilen Kurteş'in, aynı zamanda Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası'nda flüt sanatçısı olduğu ve saldırı nedeniyle Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konserde yer alamadığı öğrenildi.

HAKARET VE KÜFÜRLERE MARUZ KALDI

Diğer aracın kadın sürücüsü tarafından darp edilerek hakaret ve küfürlere maruz kalan Kurteş, "Beni araçtan indirip bütün gücü ile itti. Boynumun üzerine asfalta düştüm. O sırada olayı görüp duran bir kişi, beni kurtardı. Bana saldıran kadını tuttu. Ben acılar içinde yerde kıvranırken, kendisini tutmaya çalışanlardan kurtulup bana tekme atmaya devam etti. Boynumda, sırtımda ve el bileğimde hasar var." dedi.

"KARAKOLDA KARŞIMDA GÜLÜYORDU"

Uzun zamandır yoğun provalarla hazırlandığı konsere katılamayan İpek Sancar Kurteş, "En acısı karakolda ben acı içinde kıvranırken karşıdan gülüp bakmasıydı. Kendisinden sonuna kadar davacı ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sırılsıklam  In  Ünlü  Oyuncusu  Trafikte  Dehşet  Saçtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER