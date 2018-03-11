Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı
Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Duyurdu
İstanbul'da Sis Yeniden Bastırdı! Tüm Seferler İptal
Gülen'in Yeğeninin Bylock Yazışması: Soyadımı Duydu, Hediye Gönderecek
İş Arkadaşıyla Kavga Etti, Tazminatsız Kovuldu
Milli Baketbolcu Da Fikirtepe Mağduru Oldu
Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı
Dünyanın Konuştuğu Rus Ajanın Bakkalı Türk Çıktı: Baba-Kız Gibiydik
Bebeği Tekmeyle Öldürülen Annenin Dramı Yürek Yaktı: 3 Bebeği De Ölmüş
Ypg, Zorla Silah Altına Almak İsteyince Halk Ayaklandı!
Teröristlerin Kabusu Oldu! 'eşek Arısı' Buluyor, Meti Timi İmha Ediyor
Cenk Tosun'dan İlginç Detay: İyi Ki Hava Nemliydi
Vatandaşa Büyük Kolaylık! Tüm İller E-Belediye'ye Geçecek
Aziz Yıldırım'dan Bomba Sözler: Şike Yapmadığımız İçin Kaybettik
E-Devlet'in Kullanıcı Sayısı Rekor Kırdı! İşte En Faydalı 11 Hizmet
23 Nisan'da Başkanın Makam Koltuğuna Oturan Öğrenci, İntihar Etti!
Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı
İlaçta Yerli Hamle! 6,1 Milyar Lira Kasada Kalacak
Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Taç Hırsızı Olay Yerinde Görüldü
Savunma Hatlarının Tamamı Çöktü! Eller Tetikte Emir Bekleniyor

Şirinler'deki sesiyle hafızalarımıza kazınan sanatçı hayatını kaybetti

ŞİRİNLER'DEKİ SESİYLE HAFIZALARIMIZA KAZINAN SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

"İyi bir çocuk olursanız belki Şirinler'i bile görebilirsiniz" sözüyle hafızaları kazınan sanatçı Nur Subaşı hayatını kaybetti.

Tarih : 11 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Şirinler'deki Sesiyle Hafızalarımıza Kazınan Sanatçı Hayatını Kaybetti(5/10)1

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı hayatını kaybetti. Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınan Nur Subaşı'nın vefat ettiği ifade edildi.

CENAZE YARIN DÜZENLENECEK

Şirinler adlı çizgi filmde seslendirme yapan Nur Subaşı, sesiyle pek çok filme de hayat verdi. Emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenleneceği ifade edildi. Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.

NUR SUBAŞI KİMDİR?

Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme santçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır.

Subaşı'nın sesi, Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "iyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şirinler  Deki  Sesiyle  Hafızalarımıza  Kazınan  Sanatçı  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER