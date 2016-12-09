

Elma sirkesini ya evde yapmalısınız ya da güvenilir firmaların doğal ürünlerini kullanmalısınız. Bu elma sirkesi ve bal karışım iksiri ile haftada en az 2 kilo verebilirsiniz.







- Elma sirkesi ve bal karışımı iştahı keser ve metabolizmayı hızlandırır. Vücuttaki zararlı toksinlerin ve ödemin atımına yardımcı olurken, biryandan da damarları açıcı etki yapmaktadır.



- Elma sirkesi iyi bir zayıflama iksiri olduğu kadar sağlığımıza da faydalı olan besin maddeleri, enzimler, organik maddeler, bitkisel asitler ve vitaminler içerir. Sirkede bulunan A ve diğer vitaminlerle de görmeyi keskinleştirir.



- Elma Sirkesi bal iksiri ile birlikte zayıflama hızını artırmak için haftada 3-4 kez yürüyüş ve zayıflama hareketleri yapmanız faydalı olacaktır.



- Sirke, sindirimi kolaylaştırarak hazımsızlığınıza, bağırsak gazına ve kabızlığa iyi gelir.



- Elma sirkesi, bal iksiri ile beraber gün içinde bol miktarda su içilmesi,vücudunuzdan ödemi atacak, bağışıklığınızı güçlendirecektir. Ayrıca uygun bir diyet ile bu kürün desteklenmesi de kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.



- Elma sirkesi, kandaki yağların yol açtığı trigliserid seviyesini ve kolesterolü düşürür, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar. Kanın daha sağlıklı ve saf akmasını sağlar.



- Elma sirkesi, mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, nezle, grip, boğaz ağrıları gibi hastalıklara yakalanmanızı engeller.



- Sirkeli ılık su ile vücudun oğulması, ateş düşürücü etkiye sahiptir.



- Sirke mide hararetine iyi gelir. Safra rahatsızlıklarında şifa kaynağıdır.



- Sinirleri kuvvetlendirmek için düzenli olarak elma sirkesi—bal karışımı alınması tavsiye edilmektedir.



- Elma sirkesi bal iksiri, egzama ve yaralar için de şifalıdır. Damarlar, karaciğer ve böbrekleri temizler. İdrar yolları enfeksiyonlarında, saçta bulunan kepekte de şifa etkisi görülür.



- Elma sirkesi- bal iksiri yağ yakar, kan basıncını düşürmede etkili olup, kandaki sodyum düzeyini düşürür ve potasyum açısından zengindir.



Elma sirkesi zayıflamak için nasıl kullanılır?







1 tatlı kaşığı bal



1 tatlı kaşığı elma sirkesi



Bir bardak ılık su







Hazırlanması







Bir bardak ılık suda tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı, bal tamamen eriyene kadar çalkalayın ve daha sonra yavaşça için. İlk başta tadını sevmeyebilirsiniz. Zamanla ve sonuçları aldıkça bu tada alışacaksınız.







Günde 1 bardak ya da gün aşırı yani bir gün için bir gün ara verin.







Elma sirkesi bal su formülüyle zayıflama faydaları







- Sindirime faydalıdır. Kalorilerin yağa, kiloya dönüşmesini engeller.



- Detoks etkisi vardır. Vücuttan toksinleri atıp zayıflamayı kolaylaştırır.



- Sindirim ve kan dolaşımını uyarır.



- Boğaz mukozalarınızı güçlendirir, ses kısıklığı önler.



- Enerji vererek yorgunluğunuzu alır. Daha uzun süre spor yapıp, kısa vadede zayıflamanızı sağlar.







kaynak:haber7