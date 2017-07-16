ŞIRNAK HABUR SINIR KAPISI'NDA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDU
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır kapısında giriş ve çıkışlar pasaport sistemindeki sorun nedeniyle durdu.
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır kapısında giriş ve çıkışlar pasaport sistemindeki sorun nedeniyle durdu. Dün gece saat 03.00'ten beri sistemin çalışmaması nedeniyle hem Türkiye hemde Irak tarafından uzun araç ve insan kuyruğu oluştu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yaşanan sorun nedeniyle sınırın Türkiye ve Irak tarafından uzun araç ve insan kuyrukları oluştu. Sorunun ne zaman gidereliceği konusunda yetkililer tarafından açıklama yapılmazken, bunaltıcı sıcakta sınır kapısında bekleyen vatandaşlar, sorunun bir an evvel çözülmesini istedi. TIR ve özel araç kuyruğu dışında otobüslerinde sınır kapısında yolcuları ile birlikte sistemin açılmasını bekledikleri görüldü.
Kaynak: haberinburada
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