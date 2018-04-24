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Şırnak şehidini, daha önce teröristlerden arkadaşı kurtarmış!

ŞIRNAK ŞEHİDİNİ, DAHA ÖNCE TERÖRİSTLERDEN ARKADAŞI KURTARMIŞ!

Şırnak'ta tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş'un ailesine acı haber ulaştı. Şehidi daha önce teröristlerin kurşunundan arkadaşının kurtardığı ortaya çıktı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Şırnak Şehidini, Daha Önce Teröristlerden Arkadaşı Kurtarmış!(9/10)5

Şırnak'ta yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

ŞIRNAK'TA TUZAKLANMIŞ EL YAPIMI PATLAYICI PATLAMIŞTI

Şırnak'ta dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu'nda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın yaralandı.

ŞEHİT DÜŞEN ASTSUBAY'IN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın şehadet haberi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Devlet Demiryolları'ndan emekli baba Ramazan Akın ile anne Sultan Akın'a askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

İZNE GELEN ŞEHİT 5 GÜN ÖNCE BİRLİĞİNE DÖNMÜŞ

Haberin ardından şehit ailesinin evine ve sokaktaki birçok apartmana Türk bayrakları asıldı. Aliağa'da görev yaptıktan sonra 2017 yılının Mayıs ayında Şırnak'a tayini çıkan Akın'ın, geçen hafta İzmir'e izne geldiği ve 5 gün önce birliğine döndüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE ARKADAŞI TERÖRİSTİ VURUP ONUN HAYATINI KURTARMIŞ

Mahalle sakinlerinden Ali Aydın, Sadık Akın'la izne geldiğinde sohbet ettiklerini belirterek, kendisi böyle şeyleri anlatmayı sevmezdi.

Ama biz ısrar edince daha önce yaşadığı operasyonu anlattı. Teröristlerle çatışma sırasında hedefte kalmış ancak arkadaşı teröristi vurup onun hayatını kurtarmış.

İZMİR'DE OTURAN AİLE, CENAZEYİ UŞAK'TA DEFNEDECEK

'Arkadaşım vurmasa ben şehit olacaktım' dedi. Sanki hissetmişti şehit olacağını. 5 gün önce konuştuk bunları dedi. Akın'la sohbetini anlatırken Aydın, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akan'ın memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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