ŞIRNAK ŞEHİTLERİNİN ACI HABERİ AİLELERİNE VERİLDİ! BİR ONBAŞININ, TERHİSİNE 8 GÜN KALMIŞTI
Şırnak Kuyutepe'de yaptığı roket atarlı saldırı sonucu 3 asker şehit düşmüş bir asker yaralanmıştı. Şehitlerin acı haberi baba evine verilirken bir şehidin terhisine 8 gün kaldığı ortaya çıktı.
Şırnak'taki Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşenlerin ismi açıklandı. Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in acı haberi Van'ın Erciş ilçesindeki baba evine ulaştı. Aynı çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın ise terhisine 8 gün kaldığı öğrenildi.
TERHİSİNE 8 GÜN KALMIŞTI
Şırnak'ta Kuyutepe üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın (24) terhisine 8 gün kaldığı öğrenildi. Bestler Dereler bölgesinde şehit düşen askerin sosyal medya hesabından "Evet yorulduk,uykumuz geldi, çoğu zaman üşüdük, yeri geldi titredik ama hiç yılmadık, yolumuzdan dönmedik. Vatan için din için şehitlerimiz için buradayız. #Bestlerdereler #Şırnak" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
ROKET ATARLI SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜLER
Şırnak'ta bulunan Bestler-Dereler bölgesinde bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde PKK'lı bir grup uzun namlulu silah ve roket atarlı saldırıda bulundu. Üst bölgesinden teröristlere karşılık verilmesi nedeniyle çatışma çıktı.
3 ASKER ŞEHİT OLMUŞ, BİR ASKER YARALANMIŞTI
Çatışmada, aralarında Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın da bulunduğu 3 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Acı haber, komutanlar tarafından şehidin Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Denizli Mahallesi'ndeki baba evine verildi. Bekar olan şehidin annesi Zübeyde, babası Osman ve 14 yaşındaki kardeşi Esra Volkan, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
BİR ACI HABER DE ERCİŞ'TE KARDEŞLERİNE VERİLDİ
Şehit düşen Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Van'ın Erciş ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, sağlık ekipleri eşliğinde şehidin Çınarlı Mahallesi'ndeki baba evine gelerek şehadet haberini kardeşlerine bildirdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, haberi duyan vatandaşlar ise taziye evine akın etti.
EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYMIŞ
Şehit Uzman Çavuş Çelik'in (44) evli ve 3 çocuk babası olduğu, geçici görevle Şırnak'a gittiği öğrenildi. Şehit Çelik için askeri törenin yarın yapılacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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