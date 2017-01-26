ŞIRNAK ULUDERE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünü götürüldü. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Üren ve Ürek'in gözaltına alındığını, şimdilik Belediye'de bir aramanın söz konusu olmadığını söyledi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar