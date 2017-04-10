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şırnaklıların bir yıldır bekledikleri gün geldi

ŞIRNAKLILARIN BİR YILDIR BEKLEDİKLERİ GÜN GELDİ

Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Bölgede 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş daha sonra kısmen kaldırılmıştı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:12
Puan Ver : Şırnaklıların Bir Yıldır Bekledikleri Gün Geldi(6/10)8


 Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



TAMAMEN KALDIRILDI



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.



 



kaynak:haberler








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