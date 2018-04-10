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Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

ŞIRNAK'TA 4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Şırnak'ta 4 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi(5/10)1

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik'ten yapılan açıklamada, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan, "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Operasyonda saat 22.10'da İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı teröristin sağlanan yakın hava desteğiyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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