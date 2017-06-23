ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin, 12 Haziran'dan itibaren yürüttüğü operasyonda 4 kadın teröristin böyle teslim olmuştu.
Görüntülerde, sığınak içerisinde kıstırılan 4 kadın PKK'lının teslim olduğu an, saniye saniye askerlerin tepe kamerasından kayıt altına alınmış, en önde bir askerin, yürümekte zorlandığı belirtilen kadın bir PKK'lının elinden tutarak yürüdüğü görüntülerde yer almıştı.
kaynak:milliyet
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