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ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU


ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Tarih : 23 Haziran 2017, 11:23
Puan Ver : Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu(9/10)11


Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin, 12 Haziran'dan itibaren yürüttüğü operasyonda 4 kadın teröristin böyle teslim olmuştu.



Görüntülerde, sığınak içerisinde kıstırılan 4 kadın PKK'lının teslim olduğu an, saniye saniye askerlerin tepe kamerasından kayıt altına alınmış, en önde bir askerin, yürümekte zorlandığı belirtilen kadın bir PKK'lının elinden tutarak yürüdüğü görüntülerde yer almıştı.



 



kaynak:milliyet








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