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Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
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ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU


ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Tarih : 29 Haziran 2017, 12:54
Puan Ver : Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu(10/10)10


Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 teröristin terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.



İdil'de de bir terörist teslim oldu



Şırnak'ın İdil ilçesinde de terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



 



kaynak:sabah








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