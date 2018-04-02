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Şırnak'ta Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen, Fetö'den Gözaltına Alındı
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Şırnak'ta Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen, FETÖ'den Gözaltına Alındı

ŞIRNAK'TA ASKERLİK ŞUBE BAŞKANI ÜSTEĞMEN, FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Şırnak'taki FETÖ soruşturması kapsamında, İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş. gözaltına alındı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Şırnak'ta Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen, Fetö'den Gözaltına Alındı(7/10)3

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, işlemlerin ardından Gaziantep'e götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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