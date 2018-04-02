ŞIRNAK'TA ASKERLİK ŞUBE BAŞKANI ÜSTEĞMEN, FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Şırnak'taki FETÖ soruşturması kapsamında, İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş. gözaltına alındı.
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, işlemlerin ardından Gaziantep'e götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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